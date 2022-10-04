Van'da kaçakçılık operasyonlarında 161 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da kaçakçılık operasyonlarında 161 şüpheli yakalandı

04.10.2022 14:50
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 161 şüpheli yakalandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, cep telefonu, alkol ve akaryakıt ele geçirildi, 161 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, cep telefonu, alkol ve akaryakıt ele geçirildi, 161 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticareti ve naklini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Eylül'de gerçekleştirilen 117 operasyonda, 17 bin 374 paket bandrolsüz kaçak sigara, 1100 kaçak cep telefonu, 11 litre alkol, 300 litre akaryakıt, 58 bin tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kaçakçılık operasyonlarında 161 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da kaçakçılık operasyonlarında 161 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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