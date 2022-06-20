Van'da geçen hafta 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da geçen hafta 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi

20.06.2022 09:59
Van'da geçen hafta 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi

????? Van'da bir haftada 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

????? Van'da bir haftada 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 96 kilo 105 gram eroin ve 6 kilo 600 gram skunk ele geçirdi.

Operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da geçen hafta 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da geçen hafta 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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