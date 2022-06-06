Van'da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi

06.06.2022 10:13
Van'da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da narkotik polisi tarafından 1 haftada yaptığı operasyonda 80 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 25 şüpheli hakkında yasal işlem yaptıVan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli...

Van'da narkotik polisi tarafından 1 haftada yaptığı operasyonda 80 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 25 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 27 kilo 106 gram eroin, 28 kilo 4 gram metamfetamin, 18 kilo 151 gram esrar, 6 kilo 780 gram skunk, 0,79 gram sentetik kannabinoid, 54 bin 154 adet sentetik ecza ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 25 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma" suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 80 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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