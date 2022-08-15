Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

15.08.2022 10:00
Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 934 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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