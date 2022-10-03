Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 kilo 861 gram sentetik uyuşturucu, 9 kilo 900 gram skunk, 8 kilo 165 gram esrar, 2 kilo 469 gram afyon sakızı ve 5 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da geçen hafta 30 kilo 395 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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