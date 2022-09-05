Van'daki uyuşturucu operasyonlarında bir şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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