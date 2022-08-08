Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 01-07 Agustus'ta gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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