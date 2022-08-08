Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

08.08.2022 12:47

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 01-07 Agustus'ta gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

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Van'da bir organizatör hakkında işlem yapıldı Van'da bir organizatör hakkında işlem yapıldı
Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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