Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı mal ticareti ve nakli yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül'de yapılan 10 operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 261 fişek, 15 şarjör ile kasatura, 5 av tüfeği, tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 24 av tüfeği fişeği ve 3 hücum yeleği, 1945 paket gümrük kaçağı sigara, 56 cep telefonu, 8 parça tarihi eser, 183 zayıflama hapı ve elektronik cihazlar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.