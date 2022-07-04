Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 27 Haziran-3 Temmuz'da gerçekleştirilen 4 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

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