Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

29.08.2022 10:09

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 22-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen 7 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 5 araca el konuldu.

YORUMLAR
500
TEM Otoyolu'nda film sahnesine ilham olacak anlar! Bozulan kamyonetten kaçan kaçak göçmenler etrafa koşarak dağıldı TEM Otoyolu'nda film sahnesine ilham olacak anlar! Bozulan kamyonetten kaçan kaçak göçmenler etrafa koşarak dağıldı 2 adet el bombası ele geçirildi 2 adet el bombası ele geçirildi
Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:03 Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:39 Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı
09:39 Gülşen için kader günü! Tutukluluğa itiraz dilekçesi bugün değerlendirilecek
09:25 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı
09:06 İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda
08:33 İBB Başkanı İmamoğlu, metrolara verdiği ilanda kendini "süper kahraman" olarak gösterdi
08:21 Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyayı salladı! "O kadar paraya bu gelinlik"
07:57 12 Eylül'de açılacak okullar öncesi kırtasiye masrafları velilerin canını sıkıyor! Harcamalar 1.500 liraya kadar değişkenlik gösteriyor
07:40 Akşener'den "balkon konuşması" sözleri: Biz seçimi kazandığımızda kutlamamızı milletimizle yan yana meydanlarda yapacağız
03:34 Saldırganlar çocuk yaşta! ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. araba soygununda vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 10:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement