Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

15.08.2022 10:06

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 8-14 Ağustos'ta gerçekleştirilen 5 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden şahıs tutuklandı Göçmen kaçakçılığı olaylarını organize eden şahıs tutuklandı Van'da 2 organizatör tutuklandı Van'da 2 organizatör tutuklandı
Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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