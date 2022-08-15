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Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 8-14 Ağustos'ta gerçekleştirilen 5 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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