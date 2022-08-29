Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

29.08.2022 10:43
Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 3 FETÖ, bir terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler, hakkında yasal işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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