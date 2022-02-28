Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi

28.02.2022 09:30
Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı av tüfeği, tabanca, mühimmat, sigara ve telefon ele geçirildi, 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı av tüfeği, tabanca, mühimmat, sigara ve telefon ele geçirildi, 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 83 av tüfeği, 2 tüfek, 4 tabanca, 47 tabanca mermisi, 16 kurusıkı tabanca fişeği, bıçak, 73 cep telefonu, 710 paket sigara ve 626 ilaç ele geçirildi.

Ekiplerce 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi

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Av Tüfeği, Sigara, Silah, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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