Van'da geçen haftaki terör operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da geçen haftaki terör operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı

30.05.2022 11:56
Van'da geçen haftaki terör operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 PKK/KCK ve 12 FETÖ ile "Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet" suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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