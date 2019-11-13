Son Dakika Haberleri: Van'da "Geleceğe Nefes" kampanyası
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Van'da "Geleceğe Nefes" kampanyası

6 saat önce

Van'da, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı'nın katılımıyla "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Van'da

Van'da, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı'nın katılımıyla "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca daha yeşil bir Türkiye amacıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Van'ın Kurubaş mevkisine fidanlar toprakla buluşturuldu.

Belirlenen alana dikilen fidanlara, can suyu verildi.

Etkinliğe, Van Denetimli Serbestlik Müdürü sayın Cihat Çanak, Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, çok sayıda adliye personeli, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler ile hükümlüler katıldı.

Başsavcı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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