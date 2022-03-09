Van'da "Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları" sergisi - Son Dakika

Van'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Van Müzesi geçici sergi salonunda "Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları" karma sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 50 sanatçının katılımıyla düzenlenen sergide, birbirinden güzel eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları ile Türk süsleme sanatlarının, sanatçılarının desteklenmesi amacıyla düzenlenen serginin açılışı Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından gerçekleştirildi.

Bilmez, sergiye katılan sanatçılarla görüşerek, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ise sergide, asırlardır insanların kuşaktan kuşağa aktarmayı başardığı Van Kilimi, savatlı gümüş, çömlekçilik, sedef kakma, iğne oyası, hüsn-i hat, ebru, kaligrafi, çini gibi sanatların işlendiği eserlerin yer aldığını söyledi.

Serginin kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli olduğunu ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

"Sergimize gençlerimizin ilgisinin yüksek olması bizi ayrıca mutlu etti. Bu kadar genç insanın sergimizi merak edip gezmesi geleneksel sanatlarımızın geleceği açısından önemlidir. İnşallah gençlerimizin eserlerinin sergilendiği etkinlikleri düzenlemek de nasip olur. Sergimize eserleriyle katkı veren bütün sanatçı ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum. Sergimiz 13 Mart Pazar gününe kadar açık olacak. Vanlı hemşerilerimizin sergimizi gezmelerini bekliyoruz."