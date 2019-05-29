Van'da "Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemi ve Uygulamaları" konferansı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) kapsamında Van'da "Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemi ve Uygulamaları" konferansı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) kapsamında Van'da "Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemi ve Uygulamaları" konferansı düzenlendi.



İpekyolu Selahaddin-i Eyyubi İMKB Anadolu Lisesinde düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zihni Merey, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Karakuş ve imam hatip okul idarecileri katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş, YÖGEP kapsamında her ay farklı programlar gerçekleştirdiklerini belirterek, düzenlenen programlarla eğitim anlamında faydalı olmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Ermiş, "İmam hatiplerin tanıtımına yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdik. İmam hatiplerin hak ettiği konuma gelmesi için sizlerden çok daha fazla gayret bekliyoruz. İmam hatiplere yönelik ilgiyi çok daha yukarılara taşımamız lazım. İmam hatip okullarına daha fazla öğrenci kazandırmak için daha fazla gayret göstermeliyiz. Öğrenci kontenjanlarımızı en üst seviyeye çıkarmamız gerekir. Umarım yapılacak çalışmalarda önümüzdeki eğitim öğretim dönemine daha güzel bir başlangıç yapmış oluruz. YÖGEP kapsamında düzenlenen konferanslarda gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerini sıklıkla işledik, sizlere faydalı olmaya gayret gösterdik. Gelişmiş ülkelerde eğitim sistemi nasıl çalışıyor, biz bu konuda burada neler yapabiliriz manasında bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Etkinliklere katılım bizi memnun etti. Umarım bu etkinliklerin artısını önümüzdeki süreçte görürüz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zihni Merey ise, "Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemi ve uygulamaları" konusunda katılımcılara bir konferans verdi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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