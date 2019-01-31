Son Dakika Haberleri: Van'da 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' Projesi

Van'da 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' Projesi

18 dakika önce

Van Valiliği tarafından 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi kapsamında 166 takım yöresel halk oyunu kıyafeti dağıtıldı.

Van'da 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' Projesi, System.String[]
Van Valiliği tarafından 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi kapsamında 166 takım yöresel halk oyunu kıyafeti dağıtıldı.

Van Valiliği; Van gençliğini kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal yönlerden geliştiren "Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi kapsamında, kültür değerlerini koruyup geliştirmek amacıyla gençler tarafından kullanılmak üzere 166 takım yöresel halk oyunu kıyafeti dağıttı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Proje Koordinatörü Bülent Veziroğlu, Van'ın gençlerini çok yönlü geliştirme hedefiyle 208 farklı kurs faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Veziroğlu, "Kültürel değerlerimizin yeni nesiller aracılığıyla geleceğe taşınması amacıyla İpekyolu, Tuşba, Edremit, Gevaş, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerinde gençlere yönelik halk oyunları kursu açıldı. 6 ilçede toplam 210 genç eğitim aldı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 'Minikler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası' yarışmasında, Tuşba Gençlik Merkezinde açılan kursumuzda eğitim alan ve Van ilini temsil eden ekibimiz, Türkiye üçüncüsü oldu. Projemiz, elde edilen bu başarının devam ettirilmesi ve daha da geliştirilmesi için gençleri desteklemeye devam ediyor" dedi.

Proje çerçevesinde İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Gevaş, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerinde eğitim gören gençlere Van, Burdur ve Trabzon yöreleri başta olmak üzere diğer yörelere ait kıyafetlerin dağıtıldığını dile getiren Veziroğlu, "Şalvar, cepken, yelek, içlik, gerdanlık, başlık (kofi), dış önlük, iç önlük, acem kuşak, çorap, ayakkabı (harik), başlık (kabalak), gömlek, tabaka, muska, zincir, kemer, çizme, peştamal, kolon bağı, fistan, ahmediye, yağlık, üçetek, arkalaç ve kolyeden oluşan malzemelerin dağıtımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Dağıtım toplantısına Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Van İl Temsilcisi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sargın, Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Sunullah Erçek, İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Cevdet Arslan, Çaldıran Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ve kursiyerler katıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

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