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Van'da Genç MÜSİAD'ın haftalık istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Van'da Genç MÜSİAD'ın haftalık istişare toplantısı yapıldı

30.12.2021 12:21
Van'da Genç MÜSİAD'ın haftalık istişare toplantısı yapıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genç (MÜSİAD) Van Şubesinin haftalık istişare toplantısı yapıldı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genç (MÜSİAD) Van Şubesinin haftalık istişare toplantısı yapıldı.

Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Burak Gültepe başkanlığında derneğin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Gültepe, kentin sorunlarının gündeme getirilmesi açısından bu toplantıların önemli olduğunu söyledi.

Genç MÜSİAD olarak birçok projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"2022 yılında yeni projelerimizle yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Gençlik olarak başlattığımız etkinliklerde yerelde ve ulusalda söz sahibi ve yönetim kademesinde yer alacak bir gençlik hedefi amaçlıyoruz. Sosyal sorumluluk ve kültürel projelerle pek çok kuruluşa örnek teşkil edecek faaliyetleri hayata geçirdik. Kentte devam eden projelerimiz var. Gençlerin önünü açmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, gençlik, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da Genç MÜSİAD'ın haftalık istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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