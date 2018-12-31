Van'da Genç Sesler Musiki Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan 'Genç Sesler Musiki Yarışması'nın Van il finali yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan 'Genç Sesler Musiki Yarışması'nın Van il finali yapıldı.



Musiki kültürünün tanıtılmasını, benimsetilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma, Tuşba Hüseyin Çelik İmam Hatip Anadolu Lisesinde yapıldı. 4 lise ve 5 imam hatip ortaokulunun yarıştığı etkinlikte; Mehmetçik Selen İmam Hatip Ortaokulu birinci, Özalp Sağmalı Said Nursi İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.



Lise kategorisinde ise Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.



Yarışma programına; İl Milli Eğitim Müdür Vekili Celal Gezici, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Metin Ermiş, Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Güzelyıldız, Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı M. Ali Uca, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



Van'da ilk kez düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Yarışma, toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın