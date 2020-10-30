Van'da gençler için ücretsiz etüt hizmeti - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, gençlere etüt merkezi hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen örgün eğitimin tekrar başlamasının ardından belediye de üniversiteye geçiş sınavları için hazırlanan gençler için eğitim merkezlerini tekrar açtı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan etüt merkezleri evinde ders çalışma imkanı ve interneti olmayan gençlere hizmet veriyor.

Hacıbekir Kültür Merkezinde salgın kuralları çerçevesinde dizayn edilen sınıflarda ders çalışan öğrencilere aynı zamanda rehberlik hizmeti de veriliyor.