Van'da Gençlere Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi

Van
'ın İpekyolu
, Tuşba
, Edremit ve Erciş
ilçelerindeki Gençlik Merkezlerine yönelik temel afet bilinci ve deprem eğitimi düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ile yapılan işbirliği kapsamında, gençlik merkezlerindeki personel ve gençlere teorik ve uygulamalı deprem ve yangın eğitimleri verildi.
Temel afet bilinci, yangın ve deprem sırasında yapılması gerekenlerle ilgili katılımcıları bilgilendiren AFAD uzmanları, gönüllü gençlere "Afet ve acil durum nedir? Arama ve kurtarma ekibinin oluşturulması, afet ve afetzede psikolojisi, arama malzemelerinin tanıtımı ve uygulaması, yaralı taşıma teknikleri, yangın söndürme yolları" konularını uygulamalı anlattı.
Açıklamada görüşlerine yeri verilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bu eğitimlerimizin yanı sıra afet çantasının önemi de anlatıldı. Yakın zamanda depremi yaşayan bizlerin deprem ve afetlerdeki sorumluluklarımız, günlük yaşamımızdaki aile afet planı gibi birçok farklı konu bugün verilen eğitimle gençlerimize aktarıldı. Gençlerin bu konularda yeni bilgi ve beceriler kazanmalarını sağladık." ifadesini kullandı.
İnanç, eğitimin düzenlenmesine katkı sunan AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür etti.