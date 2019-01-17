Van'da "Gençlik Çalıştayı"Nın Kitabı Çıkarılacak

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Gençlik Çalıştayı"nın sonuç bildirgesinin detaylarının yer alacağı kitap basılacak.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Gençlik Çalıştayı"nın sonuç bildirgesinin detaylarının yer alacağı kitap basılacak.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 4-6 Ocak'ta gerçekleştirilen "Gençlik Çalıştayı"nın sonuç bildirgesiyle ilgili görüş ve önerilerin tartışıldığı program düzenlendi.



İskele Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, birçok ilden öğrencinin katıldığı çalıştayın, ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.



Çalıştayın ardından yedi farklı başlıkta gençliğin sorunlarının irdelendiğini anlatan Battal, "Sonuç bildirgesinde çok önemli konulara değinildi. Gençlerin talepleri, uzmanların bakış açısı sonuç bildirgesinde detaylı yer aldı. Van'da gençleri, girişimcileri ve yatırımcıların geleceğe daha güçlü adım atmaları için çalışmalar yürütülecek. Bizler kurum ve kuruluşlarla gençlerin sorunlarını etkin bir şekilde ortaya koyduk. Gençler bu çalıştaydan çok mutlu oldular ve gittikleri şehirlerde benzer çalıştayların düzenlenmesine öncülük edecekler." diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da çalıştayın sonuç bildirgesinin daha önce kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak, "Çalıştayımızın asıl rapor ve sonuç bildirgesini 500-600 sayfalık bir kitap haline getireceğiz. Bu kitabı da tüm kurumlara ve yetkili yerlere dağıtacağız. Bugün de çalıştayımızla ve hayata geçireceğimiz kitapta basın mensuplarının fikirlerinin de yer almasını istediğimiz için bir aradayız." dedi.



Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da kentte çok önemli bir genç nüfusa sahip olduklarını vurguladı.



Güray, şöyle konuştu:



"Şunu özellikle belirtmek isterim çalıştayın sonucu sadece kitaba basılıp raflara kaldırılmayacak. Bu sonuçlar sadece Van için değil bölge için de yol gösterici ve rehber olacak. DAKA olarak biz de gençliğe büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda özellikle girişimci gençler için bir 'kuluçka ve girişimcilik merkezi' kurulması projesini hazırladık. Üniversitemiz ile bu konuda uzun süre çalıştık. Teknokent yerleşkesinde projeyi hayata geçireceğiz."



Konuşmaların ardından katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi.

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