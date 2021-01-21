Van'da "Gençlik Ofisi" protokolü imzalandı - Son Dakika

Van'da "Gençlik Ofisi" protokolü imzalandı

21.01.2021 15:07
Van'da

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Gençlik Ofisi" iş birliği protokolü imzalandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Gençlik Ofisi" iş birliği protokolü imzalandı.

YYÜ Rektörlüğünde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, protokolün üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sanat, spor ve eğitim konusunda ortak proje çalışmaları yürüteceklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Kampüsümüzde 10 bin kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları var. Öğrencilerimiz bizden sosyal, kültürel ve eğitsel gibi aktivitelerin artırılmasını istedi. Bu kapsamda öğrenci kulüplerimizin olduğu binada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte Gençlik Ofisi'nin yapılması için çalışma başlattık. Pandemi olmasaydı bu çalışmayı geçen yıl hayata geçirecektik. Öğrencilerimiz üniversiteye başladıklarında hazır bir Gençlik Ofisi bulacaklar. Öğrencilerimize daha fazla sosyal aktivite alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Biz her öğrencimizin en az bir enstrüman çalmasını, bir spor dalıyla ilgilenmesini ya da bir sosyal sorumluluk projesinde görev almasını istiyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle Gençlik Ofisleri'nin tüm Türkiye'de hızlı bir şekilde açıldığını belirtti.

Proje kapsamında kent genelinde küçük ölçekli Gençlik Ofisleri açtıklarını belirten İnanç, "Gençlik merkezlerimizdeki tüm çalışmalarımızı gençlerimizin yoğunlukta yaşadığı okul bölgelerine ve ilçe merkezlerinde gençlerin ayağına götürmeyi amaçlıyoruz. Gençlerimizin bu mekanlarda kendilerini sanat, kültür, spor ve eğitim alanlarında geliştirebilecek. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek ücretsiz bir hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizdeki tüm üniversitelerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimiz Gençlik Ofislerini kuruyor. " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hamdullah Şevli, Üniversite, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'Gençlik Ofisi' protokolü imzalandı - Son Dakika


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