Van'da gerçekleştirilen "şok uygulama"da 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "şok uygulama"da 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince, ilçenin birçok noktasında "şok uygulama" gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında üst araması yapılan M.D, H.A, S.Ş, C.B, H.B, D.A, M.A. ve M.A. isimli şüphelilerin üzerinde 4 ruhsatsız tabanca, 29 fişek, bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.