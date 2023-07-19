15 kişi zor saydı! Katılımcı sayısının 5 bine ulaştığı aşiret düğününde 6 milyon liralık takı takıldı - Son Dakika
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15 kişi zor saydı! Katılımcı sayısının 5 bine ulaştığı aşiret düğününde 6 milyon liralık takı takıldı

19.07.2023 13:55

Van'daki Gevdan aşiretinin düğün töreninde gelin ve damada 6 milyon TL değerinde takı takıldı. Bir masaya konulan paraları 15 kişi sayarken düğüne 5 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Gevdan Aşiretinden iş adamı Azat Işık'ın kardeşi Ozan Işık, Diri Aşiretinden iş adamı Abdullah Kaynar'ın kızı Gülcan Kaynar ile Van'da dünya evine girdi. 5 bin kişinin katıldığı düğünde 4 saat süren takı merasimi sonunda 6 milyon lira değerinde takı takıldı. Masaya konulan paraları 15 kişi sayabildi.

KİLOLARCA ALTIN TAKILDI

Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığı düğün, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı. 110 küçükbaş hayvanın kesildiği görkemli düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 4 saat süren takı sonunda damada 4 milyon TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılırken, masaya konan paraları ise 15 kişi saydı.

Van'da Gevdan Aşireti Düğününde 6 Milyon TL Değerinde Takı Takıldı

"MUTLUYUZ"

Düğün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, "Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum" dedi.

Van'da Gevdan Aşireti Düğününde 6 Milyon TL Değerinde Takı Takıldı

5 BİN KİŞİ KATILDI

Toy büyüğü Haşim İnan ise düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını ifade ederek, "Düğünümüze Kuzey Irak'tan, İran'dan, Almanya'dan katılanlar oldu. Bunun yanında yurt içinden Ankara, İstanbul, Bursa ve Mersin'den önemli iş insanları katıldı. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, Ozan ve Gülcan çiftimize ise bir ömür mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Birlikteliklerini düğünle taçlandırdıklarını aktaran Gülcan Kaynar ve Ozan Işık çifti ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, düğüne katılan herkese teşekkür ettiler.

Van'da Gevdan Aşireti Düğününde 6 Milyon TL Değerinde Takı Takıldı
Kaynak: İHA
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Van, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 15 kişi zor saydı! Katılımcı sayısının 5 bine ulaştığı aşiret düğününde 6 milyon liralık takı takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 kişi zor saydı! Katılımcı sayısının 5 bine ulaştığı aşiret düğününde 6 milyon liralık takı takıldı - Son Dakika
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