Van'da gıda kolisinde 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da gıda kolisinde 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde gıda kolisine gizlenmiş 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde gıda kolisine gizlenmiş 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Kargo şubesinde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yapan ekipler, gıda kolisinde köpeklerin koku almasını engellemek için naneyle gizlenmiş 10 kilo 120 gram eroin buldu. Gözaltına alınan E.Ç, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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