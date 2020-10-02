Van'da 'Gıda Kontrol Görevlisi Kursu' başladı - Son Dakika

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüklerinde yeni göreve başlayan personellere yönelik 'Kontrol Görevlisi Kursu' düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Bakanlığımızca tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla; üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli denetim ve kontroller yapılmaktadır. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve sağlıklı gıda tüketiminin sağlanması konusu Bakanlığımızın temel görevlerinden birisidir. Gıda denetçileri bu konuda çok önemli bir görev üstlenmektedirler. Gıda kontrol görevlilerinin yaptıkları izleme, gözetim, doğrulama, tetkik, numune alma ve analiz gibi uygulamalarla bu amaca en büyük katkıyı vermektedirler. Gıda güvenliği insan sağlığı açısından en hassas konulardan biridir. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde güvenilir gıdanın ve hijyenin önemi bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.

"20 kişilik gruplar halinde 2 kurs düzenliyoruz"

İl Müdürü Görentaş, gıda denetim ve kontrol hizmetlerinde görev alacak personelin gerekli eğitimleri alarak "Kontrol Görevlisi Belgesi"ne sahip olmaları gerektiğini de belirterek, "Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında il müdürlüğümüzde, kendi eğitici kadromuzla korona virüs tedbirlerine uyularak 20 kişilik gruplar halinde 28 Eylül-2 Ekim 2020 ile 5-9 Ekim 2020 tarihlerinde olmak üzere iki Kontrol Görevlisi Kursu düzenliyoruz. Eğitimde il müdürlüğümüz personelince 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Gıda Hijyeni Yönetmeliği, hayvansal gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik, Temel HACCP Prensipleri ve Tetkiki, Numune Alma Usul ve Esasları, Türk Gıda Kodeksi ile Prosedürler anlatılacaktır. Bu eğitim ile gıda kontrol görevlisi personelinin mesleğin gerektirdiği bilimsel, teknik bilgi ve becerileri kazanmaları, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri, gıda denetim ve hizmetlerinin anlamını, görev ve yetkilerini öğrenmelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN