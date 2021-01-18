Van'da "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Van'da "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının tanıtımı yapıldı

18.01.2021 13:53
Van'da

Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki semt pazarlarını, alışveriş merkezi ve marketleri dolaşan ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı, kampanya hakkında bilgilendirdi.

Belirlenen noktalarda stant açan ekipler, Türkiye'de yılda 18 milyon ton gıdanın kaybolduğunu ya da israf edildiğini belirterek vatandaşlardan israfı önlemelerini istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı açıklamada, gıda kayıpları ve israfın önemli düzeyde ekonomik zarara yol açtığını, çevre üzerinde de olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığının gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek için ulusal bir kampanya başlattığını aktaran Görentaş, şunları kaydetti:

"2050 itibariyle dünya nüfusunun 9.7 milyarı aşması beklenirken, aynı zaman diliminde gıda talebinin de yüzde 60'a kadar artacağı düşünülüyor. 820 milyon insanı geçen kronik açlık artıyor ve üretilen gıdanın önemli bir kısmı kayboluyor veya israf ediliyor. Sadece Türkiye'de yılda 18 milyon ton gıdanın kaybolduğu ya da israf edildiği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası kapsamında gıda kaybı ve israfının sebepleri ve çözümleri üzerine farkındalık oluşturulması, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik olarak tüketicilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla 2020 yılından itibaren ilimizde çalışmalar başlattık. 2020 yılında gıda kaybı ve israfına dikkat çekmek için ilimizin ana arterlerinde bulunan reklam billboardlarında bilgilendirme afişleri asıldı. Marketler ve semt pazarlarında stantlar açmak suretiyle tüketicilerle doğrudan görüşmeler yapılarak gıda kayıpları ve israfı hakkında bilgilendirmeler yapıldı."

Görentaş, kampanya tanıtımı için bastırdıkları bez çantaları ve broşürleri dağıtarak gıda kaybı ve israfının önlenmesi konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını vurguladı.

alışveriş merkezi, Türkiye, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasının tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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