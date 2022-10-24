Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 3 milyon 650 TL - Son Dakika
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Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 3 milyon 650 TL

24.10.2022 21:32
Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 3 milyon 650 TL

Van'da Gıravi ve Gevdan aşiretlerinin düğününde takılan takı şaşkınlık yarattı. Yurt içi ve yurt dışından toplamda 2 bin davetlinin geldiği törende 3 milyon 650 TL toplandı.

Van'da Gıravi aşiretinden Osman Elmas'ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar'ın oğlu Feyaz Acar, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. Toy büyüklüğünü Umut Akay'ın yaptığı ve Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı.

Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takı ağızları açık bıraktı! Paraları saya saya bitiremediler

3 MİLYON 650 BİN TL'LİK TAKI TAKILDI

Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı. Gevdan ve Gıravi aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Umut Akay, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.

Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takı ağızları açık bıraktı! Paraları saya saya bitiremediler

"İLK DEFA BİR AŞİRET DÜĞÜNÜNE KATILIYORUM"

Düğüne damadın amcası Erol Abi'nin davetlisi olarak katıldığını belirten İstanbullu iş adamı Ferhat Günay ise "Daha önce hiç aşiret düğününe katılmadım. Sosyal medyada görüyordum ama bu şekilde beklemiyordum. Gevdan aşiretine davetleri için teşekkür ediyorum. Van'da bulunmaktan son derece mutluyum. Çok güzel ve eğlenceli geçiyor" dedi.

Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takı ağızları açık bıraktı! Paraları saya saya bitiremediler

"BU YÖRENİN DÜĞÜNLERİ ÇOK GÜZEL"

Düğüne Kosova'dan katılan Sevil Balkan da, "İlk defa bir aşiret düğününe katılıyorum. Çok muhteşem ve güzel geçiyor. Çok beğendim. Bu yörenin insanları ve düğünleri çok güzeldir" ifadelerini kullandı.

Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takı ağızları açık bıraktı! Paraları saya saya bitiremediler
Kaynak: İHA
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Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 3 milyon 650 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 3 milyon 650 TL - Son Dakika
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