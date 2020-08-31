Van'da 'Giresun için biz ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı - Son Dakika

VAN'da, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanda iş yerleri zarar gören kuaförler için 'Giresun için bizler ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kampanyada elde edilen gelirle sel ve heyelanda hasar gören kuaförlere ait iş yerlerinin onarılacağını söyledi.

AK Parti Van İl Başkanlığı ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı öncülüğünde, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanda iş yerleri zarar gören kuaförler için 'Giresun için bizler ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ile birlikte, afetzedeler için başlatılan kampanya ile ilgili açıklama yaptı. Basın açıklaması öncesi Türkmenoğlu, kampanyaya dahil edilen Giresun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ayhan Konar ile telefonla görüntülü görüşme yapıp, Van halkının geçmiş olsun dileklerini iletti.