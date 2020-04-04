Van'da giriş-çıkışlar kapatıldı - Son Dakika
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Van'da giriş-çıkışlar kapatıldı

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Edremit ilçesinde yapılan yol kontrol devriyesi uygulamasını denetledi.

Van'da giriş-çıkışlar kapatıldı, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Edremit ilçesinde yapılan yol kontrol devriyesi uygulamasını denetledi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının kararıyla 30 büyükşehrin giriş ve çıkışları trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez beraberindeki Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile Edremit ilçesindeki polis kontrol noktasına gelerek yapılan denetimleri yerinde inceledi. Burada görevlilerden bilgi alan Vali Bilmez ve Karabağ, ardından sürücüler ve yolculara yapılan tedbir uygulamalarını yerinde gördü ve bazı sürücülere uyarılarda bulundu.


Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye'de 30 büyükşehirden biri olan Van ilinde saat 00.00 itibariyle giriş ve çıkışlara kapatıldığını belirtti. Kentin giriş çıkışlarının 5 noktasında polis, 4 noktasında ise jandarmanın kontrollerini sürdürdüğünü ifade eden Vali Bilmez, "Alınan tedbirler kademeli olarak 30 büyükşehirden biri olan ilimizde saat 00.00 itibariyle araç giriş-çıkışlarına kapatıldı. İlimizin 5 girişinde 24 saat esaslı kontrol yapılmaktadır. Biz zaten bir haftadan bu yana giriş çıkışlarımızda ateş kontrolü yapıyorduk. Dolayısıyla şüpheli vakaları kente girmeden tespit etmeye çalışıyorduk. Bunun temel amacıyla bizdeki vakaların büyük bir kısmının il dışı kaynaklı olmasıdır. Artık bu kontroller kalıcı hale geldi. Şu an 4 noktada polisimiz, 4 noktada ise jandarma personelimiz 24 saat esaslı dönüşümlü görev yapmaktadır. Zaman zaman kontrollere sağlık ekiplerimiz de eşlik etmektedir. Genel amacımız şehirler arası hareketliliği minimum düzeye düşürmektir" dedi.


Bundan önce kentle bağlantısı olmayan yolcuları geri gönderdiklerini anımsatan Bilmez, "Bundan önce kentimizle bir bağı olmayan yolcuları geri gönderiyorduk. Seyahat belgesi olmadan gelenlere ise 4 bin civarında idari para cezası uygulanıyordu. Kentle bağlantısı olanlar 14 günlük süre içinde evinde kendisini izole edecektir. Sağlık personelimiz tarafından da 14 gün boyunca denetleniyor. Her izole evi de jandarma ve yahut polise zimmetliyoruz. Onlar da belli aralıklarla kontörlerini gerçekleştiriyor" diye konuştu.


Van'daki korona virüs vakalarıyla ilgili de bilgi veren Bilmez, şu ana kadar 20 civarında vakanın olduğunu, bunlardan ikisinin vefat ettiğini ve ikisinin de iyileştiğini söyledi. Vali Bilmez, vakaların büyük bir kısmının il dışı kaynaklı olduğunu kaydetti. - VAN

Emin Bilmez, Edremit, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:56 Kaynak: İHA

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