Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli adli işlem başlatıldı - Son Dakika

Van'da bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 22 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları 12-19 Eylül'de de sürdürdü.

İl genelinde bir haftada gerçekleştirilen 10 operasyonda 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere toplam 660 bin 938 lira ceza kesildi, 5 araca da el konuldu.