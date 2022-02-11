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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

11.02.2022 09:30
Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda sahte pasaport ve ikamet izin belgeleri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda sahte pasaport ve ikamet izin belgeleri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, dün MİT ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda, 30 sahte belge (5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi, 1 uluslararası koruma belgesi) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İpekyolu, Pasaport, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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