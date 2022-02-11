Üye Girişi
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

11.02.2022 10:08
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

VAN'da, polisin, göçmen kaçakçılığına yönelik bir otele düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

VAN'da, polisin, göçmen kaçakçılığına yönelik bir otele düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin konakladığı odada 30 sahte belge ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, Van'ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde, göçmen ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin konakladıkları otel odasında sahte 5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi ve 1 uluslararası koruma belgesi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı.


YORUMLAR
500

Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
09:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?
09:04 Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:13:19. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement