Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama

7 saat önce

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekiplerince, sığınmacıların yasa dışı geçişlerini organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin 4'ü eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ü.G, H.K. ve Ş.K. tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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