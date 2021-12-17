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Van'da "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 2 yılda 554 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Van'da "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 2 yılda 554 şüpheli tutuklandı

17.12.2021 12:12
Van'da "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 2 yılda 554 şüpheli tutuklandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 yılda yakalanan 1800 şüpheliden 554'ü tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 yılda yakalanan 1800 şüpheliden 554'ü tutuklandı.

İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, sınırdan yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, kentteki tüm kurumların koordineli çalışmasıyla devam ediyor.

Sınırın beton duvarlarla, 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendekle daha güvenli hale getirildiği kentte, askeri birlikler, bölgeye gönderilen özel harekat timleri ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri sınır hattını adeta "geçilmez" kıldı.

Alınan önlemler sayesinde düzensiz göçmen hareketliliğinin durma noktasına geldiği kentte, Van Cumhuriyet Başsavcılığı da göçmen kaçakçılığına ilişkin soruşturmaların daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla 2 yıl önce "özel birim" oluşturdu.

Cumhuriyet savcısının başında bulunduğu Göçmen Kaçakçılığı Suçları Bürosunda, başsavcılığın koordinesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılarak oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandı.

Bu sayede geçen yıl göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin büroya gelen 236 soruşturma dosyasında hakkında işlem yapılan 524 şüpheliden 117'si tutuklandı, 34'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Göçmen kaçakçılığının önlenmesi konusunda yoğun bu yıl yoğun bir dönem geçiren başsavcılık, 916 dosyada 1276 şüpheli hakkında işlem yaptı. Şüphelilerden 437'si tutuklandı, 156'sı de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yüksek oranda cezalar verildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca göçmen suçlarına ilişkin soruşturmalar neticesinde haklarında dava açılan şüphelilere yüksek oranlarda hapis ve adli para cezaları verildi.

Van 6. Asliye Ceza Mahkemesine hakkında kamu davası açılan şüpheliler Y.T. ve Ş.A, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, 100'er bin lira adli para cezası uygulandı.

Ayrıca Van Adliyesindeki asliye ceza mahkemelerinde haklarında dava açılan diğer şüphelilere de 8 yıldan 13 yıla kadar hapis ve 66 binden 120 bin liraya kadar adli para cezasına mahkum edildi.

Cumhuriyet, Göçmen, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından 2 yılda 554 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 2 yılda 554 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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