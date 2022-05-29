Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı

29.05.2022 00:47
Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının engellenmesi, il genelinde bu suçu organize eden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekiplerin istihbari çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesinde ikamet ederek göçmen kaçakçılığı suçunu yüksek meblağlar karşılığında organize edenB.A., N.A., A.E., M.C., E.A., N.A., Ö.A. ve M.A. isimli 8 şüpheli şahıs, 24 Mayıs 2022 günü icra edilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından 25 Mayıs 2022 günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, JASAT, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı - Son Dakika
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