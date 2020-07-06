Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" operasyonu: 5 gözaltı
- Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" operasyonu: 5 gözaltı Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" operasyonu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
- Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" operasyonu: 5 gözaltı
VAN - Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" operasyonu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Büro Amirliği görevlilerince "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkemize sokan, barındıran ve yasa dışı yollarla büyükşehirlere sevkini yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 4 Temmuz 2020 günü görevlilerimizce Van merkezi 6 ve Bitlis'te 2 olmak üzere 8 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 3şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan 5 şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından 6 Temmuz 2020 günü adli makamlara sevk edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:43 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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