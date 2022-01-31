Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan aralarında yabancı uyrukluların bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
???????Operasyonlarda biri Afganistan, biri İran uyruklu 5 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.???????
Kaynak: AA
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