Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

28.02.2022 09:27

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 7 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 17 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Suçta kullanılan 4 araca el konuldu, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı

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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi Van'da geçen haftaki operasyonlarda gümrük kaçağı 85 tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi

Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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