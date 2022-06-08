Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

08.06.2022 21:51

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 24 Mayıs'ta Gevaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı olaylarını yüksek meblağlar karşılığında üst seviyede organize eden 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 11 şüpheliden M.D. tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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