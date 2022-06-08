Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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