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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı

14.02.2022 09:41

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen aralarında yabancı uyrukluların bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen aralarında yabancı uyrukluların bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda biri Afganistan uyruklu 9 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Suçta kullanılan 2 araca el konulurken, düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 5 metruk yapı yıkıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı

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Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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