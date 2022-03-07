Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı

07.03.2022 09:30
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 6 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu 11 organizatör gözaltına alındı.

Yapılan üst aramalarında yabancı uyruklu şüphelinin üzerinden 5 kilo 120 gram reçine esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

???????Suçta kullanılan bir araca el konulurken, yakalanan yabancı uyruklu şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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