Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı

21.03.2022 09:32

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 8 organizatör gözaltına alındı, aramalarda 6 sahte pasaport ve 7 sahte oturma izin belgesi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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