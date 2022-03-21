Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 8 organizatör gözaltına alındı, aramalarda 6 sahte pasaport ve 7 sahte oturma izin belgesi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.