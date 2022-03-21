Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 8 organizatör gözaltına alındı, aramalarda 6 sahte pasaport ve 7 sahte oturma izin belgesi bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı - Son Dakika