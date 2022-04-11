Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Soruyu yanıtlayan Demirtaş farklı bir isim de zikretti

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 8 organizatör gözaltına alındı, suçta kullanılan 2 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.