Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı

25.04.2022 10:25
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı

Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, geçen hafta 8 operasyon gerçekleştirdi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

YORUMLAR
500
Van'da 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Van'da 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
11:00 Manavla kadının kavgası savaşa dönüştü! Sopalar konuştu
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan'dan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:17:53. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement