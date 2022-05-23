Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı

23.05.2022 09:02

Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

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