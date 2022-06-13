Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, iki metruk yapı yıktırıldı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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