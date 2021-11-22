Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6'sı yabancı uyruklu 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

15-21 Kasım'da il genelinde 5 operasyon gerçekleştiren ekipler, 6'sı yabancı uyruklu 15 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 239 bin 256 lira ceza verildi.